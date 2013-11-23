Форма поиска по сайту

23 ноября 2013, 16:20

Около супермаркета на северо-востоке Москвы произошла стрельба

Участники стрельбы возле магазина не поделили парковочное место

Неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия в одном из супермаркетов в Москве, сообщил М24.ru представитель пресс-службы столичного главка МВД.

"Сообщение о стрельбе на улице Менжинского поступило на пульт дежурного в 14.46. В результате ранения получили два человека, на месте работают бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.

По данным полиции, стрельбе предшествовал конфликт между двумя группами молодых людей, которые не поделили место на парковке. Один из них достал травматическое оружие и произвел несколько выстрелов в оппонентов.

По факту произошедшего проводится проверка.

