Служба "скорой помощи" Мюнхена фиксирует стрельбу в нескольких районах города

Фото: соцсети

Служба "скорой помощи" Мюнхена заявила об инцидентах со стрельбой в нескольких районах города. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Sputnik.

Полиция Мюнхена утверждает, что на улицах города в разных местах стрельбу вели три человека. Ведомство также рассматривает стрельбу в торговом центре "Олимпия" как теракт, добавляет издание Die Welt.

В то же время Министерство внутренних дел Баварии опровергает информацию о трех погибших. По официальным данным, которые привели в правоохранительных органах, погиб по меньше мере один человек.

Стрельбу в торговом центре в Мюнхене могли открыть несколько человек

В данный момент с главного железнодорожного вокзала Мюнхена в рамках операции по поиску преступников эвакуированы все пассажиры. В городе объявлено чрезвычайное положение, полиция Мюнхена проводит спецоперацию.

Стрельба в торговом центре "Олимпия" в Мюнхене произошла в пятницу вечером. В результате район, где находится торговый центр, был оцеплен, а движение на нескольких линиях метро Мюнхена приостановлено.

По данным Ассоциации туроператоров России, в Мюнхене сейчас могут находиться от трех до пяти тысяч российских туристов.