21 апреля 2017, 08:23

Происшествия

Три кандидата в президенты Франции отменили свои поездки после стрельбы в Париже

Фото: Zuma/ТАСС/Julien Mattia

Сразу три кандидата в президенты Франции отменили свои предвыборные поездки после стрельбы в Париже. Приостановили кампании кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и экс-министр экономики Эммануэль Макрон.

Фийон сообщил о своих планах в эфире телеканала France 2. Он также призвал приостановить предвыборные мероприятия во Франции на фоне ЧП.

По данным AFP, аналогичное решение приняла Марин Ле Пен. Она выразила соболезнование полицейским, семье погибшего при стрельбе стража порядка и раненым.

Макрон сообщил об отмене мероприятий в городах Руан и Аррас. Он отметил, что ситуация требует мобилизации полиции для обеспечения безопасности граждан. Макрон подчеркнул, что намерен выступить с заявлением по инциденту днем 21 апреля.

В четверг, 20 апреля, в Париже на Елисейских полях произошла перестрелка рядом с автомобилем полицейских. Один страж правопорядка погиб, двое – получили ранения.

Кроме того, пострадали находившиеся рядом с местом происшествия граждане. Одна пуля попала в иностранную туристку, врачи оценили ранение как легкое.

Ответственность за нападение на полицейских взяла на себя международная террористическая организация "Исламское государство" (ИГ – запрещена в России).

