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20 марта 2017, 18:40

Происшествия

Участников дорожного конфликта со стрельбой арестовали в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Головинский суд Москвы арестовал двух участников дорожного конфликта со стрельбой, в результате которого пострадал один человек, сообщает ТАСС.

Подозреваемых Дмитрия Макаева и Владимира Заводника заключили под стражу до 18 мая 2017 года.

На них завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, обвинение еще не предъявлено. По данной статье подозреваемым может грозить лишение свободы на срок до 12 лет.

Дорожный конфликт произошел 18 марта 2017 года на Дубининской улице. Один мужчина ранил другого из травматического пистолета, после чего скрылся на автомобиле Skoda Octavia.

В тот же день его задержали в районе Бескудниково.

стрельба суды дорожный конфликт

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