Здание администрации поселения в Новой Москве обстреляли из пневматики

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Здание районной администрации поселения Киевское в Новой Москве обстреляли из пневматического оружия. Стрелявший задержан, им оказался молодой человек, проживающий в этом поселении, сообщает агентство "Москва".

В полицию поступило заявление о том, что неизвестный злоумышленник обстрелял окна администрации поселения Киевское. Всего было произведено семь выстрелов из пневматики.

Прибывшие на место происшествия оперативники задержали нарушителя. Им оказался 20-летний местный житель, который, будучи сильно пьяным, развлекал себя стрельбой по окнам.

У злоумышленника изъяли пневматический пистолет SSP232L. По данному факту проводится проверка.