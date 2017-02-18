Полицейский случайно выстрелил в себя во время задержания преступника в столице

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудник полиции случайным выстрелом ранил себя из пистолета в столице, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах города. Это произошло во время борьбы с правонарушителем, открывшим стрельбу из охотничьего карабина в подъезде жилого дома.

Полицейского госпитализировали, его жизнь находится вне опасности.

Инцидено произошел в столичном районе Печатники, в доме, расположенном в 1-м КУрьяновском проезде.

Правонарушитель доставлен в отдел полиции для разбирательства, у него изъято огнестрельное оружие.