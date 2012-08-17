Московский стрелок оказался самым метким на Кубке России

ИТАР-ТАСС

Москвич Валерий Шомин выиграл Кубок России по стендовой стрельбе в упражнении "скит", проходивший в Икше в стрелково-спортивном комплексе "Лисья нора".

По итогам финальных соревнований в активе троих спортсменов было по 146 очков. Для определения победителя потребовалось провести "перестрелку", в которой удачливее всех оказался столичный стрелок, выбивший восемь мишеней.

Серебряную медаль завоевал Евгений Сербин из Московской области, поразивший семь мишеней, а замкнул пьедестал Николай Теплый из Республики Татарстан с пятью набранными очками, сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта города Москвы.