В центре столицы грабители ранили водителя и отобрали сумку с деньгами

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В центре Москвы грабители напали на водителя и забрали у него сумку с крупной суммой денег, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

Нападение произошло около 14.00 на пересечении улицы Земляной Вал и Полуярославской набережной. Там налетчики напали на водителя, предположительно, выстрелили в него несколько раз из травматического оружия, забрали деньги и скрылись.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства нападения и разыскивают преступников.

По сообщению ряда СМИ, сумма ущерба составляет 68 миллионов рублей.

Ранее стало известно о передаче в суд уголовного дела шестерых членов ОПГ, обвиняемых в 28 нападениях на перевозчиков денег. Фигурантам было предъявлено обвинение по статьям "Бандитизм", "Разбой", "Грабеж", "Незаконное хранение, сбыт или перевозка оружия" и "Незаконное хранение, сбыт или перевозка наркотических веществ".