На севере Москвы обстреляли автобус, водитель ранен

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Неизвестный обстрелял на севере Москвы рейсовый автобус, его водитель получил ранения, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел около дома №2 по улице Бусиновская Горка. Нападавший сделал серию выстрелов по автобусу, после чего скрылся на Hyundai серого цвета.

Для поимки злоумышленника был введен план "Перехват", его уже задержали и доставили для допроса в отделение полиции.

Ранее M24.ru сообщало, что наземный пассажирский транспорт Москвы в 2013 году обстреляли более ста раз. Всего было более 800 случаев незаконного вмешательства в работу транспорта, из которых 643 – количество повреждений состава и 109 – случаи обстрела.