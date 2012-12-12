Семьям погибших при бойне в офисе фармкомпании выплатили по 1 млн руб.

Дмитрий Виноградов. Фото: ИТАР-ТАСС

Фармацевтическая компания "Ригла" выплатила семьям погибших при бойне в офисе фирмы по миллиону рублей. Одна из выплат находится в стадии оформления документов.

В сообщении на сайте компании также отмечается, что в настоящее время оформляются документы для получения ежемесячного пособия на каждого ребенка из семей погибших в размере 15 тысяч рублей.

Компания также взяла на себя покрытие кредитов, оформленных на погибшего Антона Третьякова, на сумму около 300 тысяч рублей и оплатила похороны погибших.

Семьи погибших также получат деньги, поступающие на специально открытый счет для добровольных пожертвований. Средства будут разделены на равные части и перечислены родственникам погибших сотрудников фармкомпании.

Напомним, утром 7 ноября юрист фармацевтической компании "Ригла" Дмитрий Виноградов устроил стрельбу в офисе фирмы на Чермянской улице. Пять человек скончались на месте, еще двое были доставлены в больницу. Самого Виноградова скрутил один из пострадавших коллег, а также подоспевшие охранники.

Правоохранителям Виноградов признался, что на преступление его толкнула неразделенная любовь, а на его странице в социальной сети был обнаружен манифест, в котором юрист признался в ненависти к человечеству и призвал "убивать человеческий компост".

Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице. Виноградов ожидает суда.