Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля 2014, 13:08

Происшествия

Наземный транспорт в Москве в 2013 году обстреляли более ста раз

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный наземный транспорт, по подсчетам специалистов Мосгортранса, за 2013 год обстреляли более ста раз.

Как сообщает пресс-служба предприятия, всего было зафиксировано более 800 случаев незаконного вмешательства в работу транспорта, из которых 643 – количество повреждений состава и 109 – случаи обстрела.

"Специалисты отдела транспортной безопасности ГУП "Мосгортранс" внесли изменения в комплекс мер по обеспечению безопасности транспорта в Москве. Преобразования направлены на организацию безопасных перевозок и обеспечение безопасности объектов инфраструктуры предприятия", - отметили в пресс-службе Мосгортранса.

Сайты по теме


стрельба наземный транспорт автобусы ГУП Мосгортранс

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика