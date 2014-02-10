Наземный транспорт в Москве в 2013 году обстреляли более ста раз

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный наземный транспорт, по подсчетам специалистов Мосгортранса, за 2013 год обстреляли более ста раз.

Как сообщает пресс-служба предприятия, всего было зафиксировано более 800 случаев незаконного вмешательства в работу транспорта, из которых 643 – количество повреждений состава и 109 – случаи обстрела.

"Специалисты отдела транспортной безопасности ГУП "Мосгортранс" внесли изменения в комплекс мер по обеспечению безопасности транспорта в Москве. Преобразования направлены на организацию безопасных перевозок и обеспечение безопасности объектов инфраструктуры предприятия", - отметили в пресс-службе Мосгортранса.