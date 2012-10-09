Полиция нашла свидетеля "свадебной стрельбы" в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Московская полиция получила свидетельские показания по делу о стрельбе, устроенной участниками свадебного кортежа в Москве. Данные материалы будут приобщены к делу, сообщает РИА Новости.

Инцидент со стрельбой произошел 30 сентября, когда машина из свадебного кортежа перекрыла дорогу на пересечении улиц Тверская и Моховая, и ее пассажир открыл стрельбу.

Прибывшие на место полицейские задержали 15 человек из свадебного кортежа. Все они оказались выходцами с Северного Кавказа.

Позже двое из задержанных были арестованы – на 15 суток арестовали стрелявшего, а для гостя свадьбы, который сопротивлялся полиции, срок ареста составил 5 суток.

В отношении "стрелка" возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".