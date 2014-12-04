Напавшие на ДПС в Грозном боевики заблокированы в школе

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В здании школы в центре Грозного заблокированы несколько боевиков из числа напавших на инспекторов ДПС, правоохранители готовятся к их ликвидации, сообщает "Интерфакс". В городе периодически вспыхивают перестрелки.

Нападение произошло около часа ночи 4 декабря. Восемь или девять боевиков убили троих инспекторов, которые попытались их остановить, а затем укрылись в Доме печати в центре Грозного.

Для ликвидации преступников в городе ввели режим КТО (контртеррористической операции), шестеро нападавших были убиты в ходе обстрела здания. Затем боевики переместились в школу, расположенную по соседству с Домом печати.

Общее число погибших – 13 человек, жертв среди гражданского населения нет. МИА "Россия сегодня" со ссылкой на главу Чеченской республики Рамзана Кадырова отмечает, что раненых полицейских при необходимости доставят на лечение в Москву.