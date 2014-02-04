Власти Москвы открыли счет для помощи семьям погибших в школе №263

Стрельба в школе в Отрадном

Столичные власти открыли благотворительный счет для сбора средств в помощь семьям погибших при стрельбе в школе №263 учителя и полицейского, сообщается на сайте департамента соцзащиты Москвы.

"В связи с трагедией, произошедшей в московской школе, открыт благотворительный счет в Региональном благотворительном общественном фонде по поддержке социально незащищенных категорий граждан, на который можно перечислить денежные средства для оказания помощи пострадавшим", - отмечается в сообщении.

Все перечисленные средства будут переданы семьям погибших преподавателя географии школы №263 и сотрудника вневедомственной охраны, а также в помощь пострадавшему при стрельбе сотруднику полиции.

Реквизиты фонда для перечисления средств можно узнать здесь.

Напомним, около полудня 3 февраля ученик школы №263 на Отрадной улице открыл стрельбу в помещении учебного заведения, после чего взял в заложники детей и учителей. В результате был убит полицейский и учитель школы, а также ранен охранник.

Заложников освободили в течение часа, а остальных учеников перевели в соседнюю школу.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям "Захват заложников", "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Самого подростка задержали, ему грозит до 10 лет воспитательной колонии - это максимальный срок для несовершеннолетних преступников.

На заседании правительства Сергей Собянин заявил, что семьи погибших и пострадавших при стрельбе в столичной школе получат по 5 миллионов и 2 миллиона рублей соответственно. Кроме того, городские власти помогут им в улучшении жилищных условий.

В свою очередь, заммэра города по вопросам социального развития Леонид Печатников сообщил, что состояние раненого полицейского улучшилось. Завтра врачи рассчитывают снять его с аппарата искусственной вентиляции легких.