Занятия в школе №263 возобновятся в среду

Фото: ИТАР-ТАСС

Занятия в московской школе №263 на улице Отрадной, где накануне старшеклассник застрелил двух человек, планируется возобновить 5 февраля, сообщил директор школы Григорий Титкин.

По его словам, 4 февраля ученики пошли на занятия в соседнюю школу, так как в 263-й проводятся следственные действия.

Напомним, около полудня 3 февраля ученик школы №263 на Отрадной улице открыл стрельбу в помещении учебного заведения, после чего взял в заложники детей. Был убит учитель школы и полицейский, другой сотрудник полиции получил ранения.

Устроившего стрельбу старшеклассника нейтрализовали, а заложников освободили в течение часа. Учеников, эвакуированных в ходе ЧП, перевели в соседнюю школу.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям "Захват заложников", "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

В связи с трагедией Сергей Собянин распорядился провести ревизию и усилить меры безопасности во всех столичных школах. Для предотвращения подобных ситуаций и опережающего реагирования полиции он призвал школы не экономить и устанавливать камеры наблюдения в классах.