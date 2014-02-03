Стрелявшему в школе юноше назначена психологическая экспертиза

Стрелявший ученик находился в состоянии физиологического аффекта

Следователи приступили к допросу задержанного и свидетелей по делу о стрельбе в московской школе №263, информирует пресс-служба Следственного комитета.

Старшекласснику, устроившему стрельбу в образовательном учреждении, назначена психиатрическая экспертиза, сообщает телеканал "Москва 24".

Психиатры подтверждают, что у мальчика мог случиться эмоциональный срыв. По их мнению, скромные и застенчивые дети чаще бывают в отчаянии, особенно если держат на кого-то обиду.

Руководитель центра правовой и психологической помощи Михаил Виноградов пояснил, что подобное состояние называется физиологическим аффектом, образовавшемся на почве обиды. Психиатр отметил, что в таких случаях жертвами неуравновешенного человека чаще становятся невинные люди.

Напомним, днем в понедельник вооруженный ученик школы №263 захватил в заложники одноклассников на уроке географии. Подросток, вооруженный отцовским ружьем, застрелил учителя и полицейского, который прибыл на место ЧП после сигнала "тревожной" кнопки охраны.

Еще один сотрудник правоохранительных органов ранен в грудь и живот. Его оперируют в Институт Склифосовского, куда доставили на вертолете. Злоумышленник задержан.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Захват заложников", "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудников полиции". Никто из учеников не пострадал. Детей эвакуировали в районную управу, где с ними работали психологи.

Подозреваемому грозит не более десяти лет заключения в воспитательной колонии, т.к. он является несовершеннолетним. Все три вменяемые ему статьи УК РФ (захват заложников, посягательство на жизнь полицейского и убийство) являются особо тяжкими.