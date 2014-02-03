Захвативший учеников школы в Отрадном оказался старшеклассником

Захвативший заложников в школе в Отрадном оказался ее учеником, сообщает телеканал "Москва 24".

"Тем человеком, который совершил вооруженный захват людей, находившихся в школе №263, является учеником старших классов этой же школы. В настоящее время он нейтрализован", - рассказал телеканалу официальный представитель МВД Андрей Пилипчук.

По уточнению пресс-секретаря префектуры СВАО, устроивший ЧП был взят под стражу и передан следствию. В настоящее время на месте работают представители МВД и психологи.

Напомним, около 12 часов дня на пульт дежурного поступило сообщение о стрельбе и захвате заложников в школе №263 на Отрадной улице.

Злоумышленник выстрелил в охранника, после чего зашел в кабинет биологии и взял в заложники более 20 учеников, застрелив учителя.

Позже сработала тревожная кнопка, правонарушитель обстрелял прибывший наряд полиции, один из правоохранителей был убит, еще один – ранен. На вертолете МЧС раненые были эвакуированы.

У школы был создан оперативный штаб спасателей. Территория оцеплена, около здания находятся 15 карет "скорой помощи".

На место случившегося прибыл Сергей Собянин, глава МВД Владимир Колокольцев и председатель СКР Александр Бастрыкин.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Захват заложников", "Убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".