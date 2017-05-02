Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая 2017, 09:38

Происшествия

Конфликт между двумя мужчинами в ТиНАО закончился стрельбой

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Полиция задержала подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в мужчину в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел днем 1 мая в одном из СНТ поселения Первомайское. Между двумя мужчинами 1961 и 1962 годами рождения произошел конфликт, в ходе которого один четыре раза выстрелил в другого из неустановленного оружия. После этого стрелявший скрылся на автомобиле Nissan Qashqai.

Потерпевшего доставили в больницу с огнестрельными ранениями груди и живота.

Чтобы задержать злоумышленника, был объявлен план "Перехват". Вечером того же дня мужчину остановили на Можайском шоссе сотрудники ДПС. По факту случившегося проводится проверка.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/401]Как правильно обращаться к участковому[/URLEXTERNAL]
стрельба следствие конфликты ТиНАО

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика