Конфликт между двумя мужчинами в ТиНАО закончился стрельбой

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Полиция задержала подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в мужчину в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел днем 1 мая в одном из СНТ поселения Первомайское. Между двумя мужчинами 1961 и 1962 годами рождения произошел конфликт, в ходе которого один четыре раза выстрелил в другого из неустановленного оружия. После этого стрелявший скрылся на автомобиле Nissan Qashqai.

Потерпевшего доставили в больницу с огнестрельными ранениями груди и живота.

Чтобы задержать злоумышленника, был объявлен план "Перехват". Вечером того же дня мужчину остановили на Можайском шоссе сотрудники ДПС. По факту случившегося проводится проверка.

