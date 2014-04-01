Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля 2014, 10:14

Происшествия

Против стрелявшего в коллег полицейского возбудили уголовное дело

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского Дмитрия Трубникова, устроившего стрельбу по коллегам 31 марта.

Как сообщает пресс-служба СКР, он подозревается в покушении на убийство двух и более лиц. В настоящее время допрошены свидетели, в подразделении полиции изъята документация и записи с камер.

Ссылки по теме


Напомним, вечером 31 марта Дмитрий Трубников, находясь в помещении дежурной части на Рябиновой улице, "из-за личных неприязненных отношений" открыл огонь по троим коллегам, выпустив почти всю обойму ПМ.

Всем потерпевшим оказана медицинская помощь, они были доставлены в больницу. Задержанному уже предъявлено обвинение, он признал вину, но отказался от дачи показаний.

Следователи планируют ходатайствовать в суде об аресте Трубникова.

Сайты по теме


стрельба следствие уголовные дела раненые

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика