Против стрелявшего в коллег полицейского возбудили уголовное дело

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского Дмитрия Трубникова, устроившего стрельбу по коллегам 31 марта.

Как сообщает пресс-служба СКР, он подозревается в покушении на убийство двух и более лиц. В настоящее время допрошены свидетели, в подразделении полиции изъята документация и записи с камер.

Напомним, вечером 31 марта Дмитрий Трубников, находясь в помещении дежурной части на Рябиновой улице, "из-за личных неприязненных отношений" открыл огонь по троим коллегам, выпустив почти всю обойму ПМ.

Всем потерпевшим оказана медицинская помощь, они были доставлены в больницу. Задержанному уже предъявлено обвинение, он признал вину, но отказался от дачи показаний.

Следователи планируют ходатайствовать в суде об аресте Трубникова.