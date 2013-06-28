Форма поиска по сайту

28 июня 2013, 10:45

Экономика

Застройщики застрахуют свою ответственность перед дольщиками

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские застройщики подают заявки в учредители "Общества взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков". Таким образом, они будут страховать свою ответственность перед гражданами, вкладывающими деньги в долевое строительство жилого дома, говорится на сайте столичного стройкомплекса.

Если права дольщиков окажутся нарушенными, они смогут получить компенсацию от застройщика, состоящего в этом Обществе.

"С января 2014 года застройщики, занимающиеся долевым строительством, будут обязаны страховать свою гражданскую ответственность, чтобы минимизировать риски дольщиков, вкладывающих деньги в строящееся жилье. По выбору застройщика это может быть договор поручительства, заключенный с банком, договор страхования с профессиональным страховщиком либо менее затратный для застройщиков вариант - создание общества взаимного страхования", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы войти в состав "Общества взаимного страхования" застройщикам необходимо работать на строительном рынке более трех лет, привлекать деньги граждан в рамках 214-ФЗ и не находиться в стадии ликвидации или банкротства, отметили в ведомстве.

