Власти расскажут о конкурсе по страхованию жилья

Фото: ТАСС

Столичный департамент по конкурентной политике проведет 26 ноября презентацию (Road Show), посвященную открытому конкурсу по отбору организаций на право заключения договоров страхования жилых помещений Москвы, сообщает пресс-служба ГКУ "Центр жилищного страхования".

В частности, будет предоставлена информация о программе страхования в жилищной сфере, а также условиях и порядке участия в открытом конкурсе. Подведение итогов конкурса пройдет 22 декабря 2014 года.

По результатам конкурса заключаются договоры с ГКУ "Центр жилищного страхования".

Страхование жилых помещений - наиболее востребованный вид добровольного страхования. По состоянию на 1 ноября 2014 года застраховано свыше 2,35 миллиона квартир (61,8% жилых помещений, подлежащих страхованию). В 2013 году адресную финансовую помощь получили 9,01 тысячи московских семей. Страхователям выплачено свыше 272,93 миллиона рублей.

За 10 месяцев текущего года возмещен ущерб, причиненный 5,7 тысячи жилым помещениям, на сумму 202,85 миллиона рублей.