В системе страхования вкладов снова меняются правила игры

Фото: ИТАР-ТАСС

Введение повышенных отчислений в Фонд страхования вкладов для банков, завышающих ставки по депозитам, может быть отменено. Вместо этого платить больше могут заставить банки, нарушающие нормативы.

Также под вопросом оказалось повышение страхового возмещения по вкладам до 1 миллиона рублей, пишет сегодня издание "Коммерсантъ".

По словам гендиректора Агентства по страхованию вкладов Юрия Исаева, механизм компенсации банковских рисков, связанных с повышением страхового возмещения по вкладам до 1 миллиона рублей, уже не поддерживается АСВ. "Надуманно привязывать повышающие коэффициенты к уровню ставок, это попытка подменить реальную стратегию развития системы страхования вкладов решением сиюминутных задач", - отметил Исаев.

Повысить страховую сумму предложили еще в середине прошлого года. Однако в ходе разработки законопроекта было решено реформировать и систему взносов в Фонд страхования вкладов (ФСВ). Сейчас ставка отчислений в него единая для всех банков и составляет 0,1% от объема вкладов. Согласно законопроекту, ставку предлагается сделать дифференцированной.

Так, если банк предлагает ставки по депозитам, превышающие среднее арифметическое максимальных ставок банков, на которые приходится две трети вкладов, на 2 процентных пункта, то его взносы в ФСВ увеличиваются на 40%; если на 3 процентных пункта и более — на 200%.

Против данной идеи выступала и Федеральная антимонопольная служба. По мнению ФАС, такой подход ставит банки в неравное положение и может привести к ограничению конкуренции. В антимонопольном ведомстве считали более логичной привязку ставки отчисления взносов в ФСВ к экономическому положению банка, которое, в частности, оценивается по соблюдению банком основных обязательных нормативов.

Поправки о повышении страховок по вкладам еще не внесены в Госдуму, и не исключено, что их внесут лишь к осени.