Отозвали лицензию: как вернуть вклады в закрывшихся банках

Как вернуть вклады в закрывшихся банках

В среду Центробанк РФ отозвал лицензию у одного из крупнейших банков России. КБ "Мастер-банк" обвинили в несоблюдении требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации клиентов. Всего же с начала года ЦБ РФ отозвал лицензии у 21 банка. Что ожидает вкладчиков закрытых кредитных организаций, выясняло сетевое издание М24.ru.

Отзыв лицензии у "Мастер-Банка" - часть проводимой Банком России последовательной политики, направленной на вывод с рынка банковских услуг кредитных организаций, вовлеченных в противоправную деятельность, нарушающих банковское законодательство, искажающих информацию о своем финансовом положении и создающих реальную угрозу интересам вкладчиков и кредиторов. Кредитная организация была вовлечена в проведение крупномасштабных сомнительных операций. В частности, по информации Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, бывший топ-менеджер "Мастер-Банка" Евгений Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей. В данный момент Рогачев содержится под стражей по решению Тверского районного суда Москвы.

Из оборотной ведомости кредитной организации на 1 ноября 2013 года сследует, что объем депозитов и счетов физических лиц Мастер-банка превышает 46,82 млрд рублей, следует. Из этой суммы на депозиты физических лиц приходится почти 29 млрд рублей, на счета физических – более 17 млрд рублей, на счета индивидуальных предпринимателей - свыше полумиллиарда рублей. В целом же активы банка, согласно рейтингу banki.ru, по состоянию на 1 ноября этого года составили 80,87 млрд рублей (сюда входят счета вкладчиков и имущество самой компании).

Мнение эксперта Конечно же, это было неожиданно, потому что таких крупных ликвидаций банка (конечно, это еще не ликвидация, но приостановление деятельности) на моей памяти за последние 10 лет не было. Конечно же, это было неожиданно, потому что таких крупных ликвидаций банка (конечно, это еще не ликвидация, но приостановление деятельности) на моей памяти за последние 10 лет не было. Начиная с весны 2012 информационный фон по "Мастер-Банку" постоянно шел негативный. То задержали какую-то группу, которая занималась обналичиванием, то кого-то арестовали. У Центробанка постоянно шли претензии к ряду банков, включая "Мастер-Банк". Каждый раз "Мастер-Банк" решал эти вопросы. Поэтому все уже привыкли, что лицензию точно не отзовут - "Мастер-Банк" как-то договорится, "порешает". Не порешал, так случилось.

Денис Елаховский экономический обозреватель канала "Москва 24"

Еще один банк, у которого сегодня отозвана лицензия, - челябинский коммерческий банк "Ураллига":

"Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику и не создавала соответствующие резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам. После исполнения требований надзорного органа о формировании адекватных резервов по низкокачественным ссудам ЗАО КБ "Ураллига" полностью утратило собственные средства (капитал). Руководством и собственниками банка не приняты меры по его финансовому оздоровлению. В сложившихся обстоятельствах Банк России исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций", – говорится в официальном сообщении.

Всего с начала года ЦБ отозвал лицензии у 21 банка.

Что ожидает вкладчиков закрывшихся кредитных организаций?

Что касается клиентов "Мастер-банка" и "Ураллиги", они являются участниками системы обязательного страхования вкладов, а это значит, что каждый вкладчик имеет право на получение страхового возмещения в кратчайшие сроки. По закону если у банка отозвана лицензия или он не может расплатиться со своими вкладчиками, его функции в этой части принимает на себя государственная организация - Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оно выплачивает вкладчикам деньги через банк-агент, выбранный на основе конкурса из числа аккредитованных при АСВ банков. Выплаты производятся от имени Агентства и за его счет в соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками. После этого АСВ занимает место вкладчика в очереди кредиторов и само "выясняет отношения" с банком по поводу возврата задолженности.

Агентство по страхованию вкладов гарантирует возврат суммы до 700 тыс. рублей с учетом процентов. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии. Через 7 дней после отзыва лицензии АСВ публикует в СМИ список мест, куда можно обратиться с заявлением о получении возмещения. Также сообщение обо всех этапах выплаты компенсаций публикуется на сайте АСВ, а каждому вкладчику направляется письменное уведомление. В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.

До 26 ноября будут отобраны банки-агенты, которые не позднее 4 декабря начнут выплачивать деньги вкладчикам "Мастер-банка" и "Ураллиги". Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который в среднем составляет 2 года.

Вкладчики получат 100% суммы всех депозитов в банке, но не больше 700 тысяч рублей. Если вклады клиента превышали эту цифру, то эта сумма будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди. Страховки будут выдаваться наличными или на счет, указанный вкладчиком.

Мнение эксперта Агентство страхования вкладов страхует вклады и текущие счета физических лиц, то есть, если вы индивидуальный предприниматель или у вас было ООО в "Мастер-Банке", то это уже не к АСВ: вам нужно к ликвидатору, и вы там становитесь в очередь на получение денег. Агентство страхования вкладов страхует вклады и текущие счета физических лиц, то есть, если вы индивидуальный предприниматель или у вас было ООО в "Мастер-Банке", то это уже не к АСВ: вам нужно к ликвидатору, и вы там становитесь в очередь на получение денег. Если вы физлицо, ваш вклад составлял 700 тысяч рублей, и на них "набежали" проценты, вам вернут только 700 тысяч. Если у вас был вклад 600 тысяч, и такой, при котором проценты капитализируются каждый месяц, вам вернут то, что уже лежит на счету. То есть если набежало процентов за шесть месяцев и они капитализировались, вы получите эти проценты. Если договор был такой, что проценты вам платят в конце срока, то есть их нет физически на данный момент, то вам вернут только основное тело вклада.

Денис Елаховский экономический обозреватель канала "Москва 24"

• Как рассчитывается сумма возмещения по вкладам, если один и тот же вкладчик имеет несколько разных вкладов в одном и том же банке?

В этом случае для целей расчета страхового возмещения суммируются все вклады независимо от их вида и валюты вклада. Если сумма всех вкладов в банке превышает сумму 700 000 руб., возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам.

Например, если вкладчик имеет в банке 2 вклада с остатками 500 000 руб. и 900 000 руб., то страховое возмещение будет выплачено в максимальном размере 700 000 руб.: 250 000 руб. по первому вкладу и 450 000 руб. по второму.

Выплаты вкладчикам "Мастер-банка" составят около 30 миллиардов рублей

• Какие документы должен представить вкладчик для получения возмещения по вкладам?

Вкладчику нужно заполнить только заявление по специальной форме, а также представить документ, удостоверяющий личность, по которому открывался банковский вклад (счет).

Если вы действуете через представителя, то он должен иметь нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую его право обращаться от вашего имени с требованием о выплате возмещения по вкладам (счетам), либо иметь нотариально удостоверенную доверенность на распоряжение денежными средствами во вкладах (на счетах) доверителя в банке, в отношении которого наступил страховой случай, или генеральную доверенность, в которой содержатся полномочия по распоряжению всем вашим имуществом вне зависимости от того, имеется ли в данных доверенностях прямое указание на право получения представителем возмещения по вкладам доверителя или нет.

Мнение эксперта Когда вы ищете повышенную доходность, нужно понимать, что здесь всегда есть какой-то повышенный риск. Если банк привлекает большое количество депозитов по высоким ставкам, значит, деньги банку для чего-то очень нужны. Поэтому, если вы хотите сохранить деньги, лучше выбирать выбрать банк покрупнее и понадежнее (но ставка там будет меньше).

Если у вас много денег и вам хочется быть уверенным, то их надо делить так, чтобы сумма в каждом банке не превышала 700 тысяч. А если хотите еще и проценты, то нужно нести чуть меньше, чем 700 тысяч, и вкладывать в разные банки. Если у вас два депозита в одном банке на ваше имя, то вернут только один из них.

• Как происходит процесс выплат?

С документом, удостоверяющим личность, вы должны прийти в пункт выплат, указанный в сообщении Агентства по страхованию вкладов. Там вы оформите заявление о выплате возмещения по вкладам. Вам предоставят информацию о сумме вкладов, которая числится за вами в бухгалтерском учете банка, а также назовут размер выплачиваемой вам страховки. Получить деньги вы сможете, скорее всего, в день обращения. Если у вас возникнут разногласия с данными реестра, вы должны представить в Агентство дополнительные документы, обосновывающие вашу позицию.

• Что делать вкладчику, если он не согласен с размером возмещения по вкладам?

При представлении вкладчиком заявления о получении страховки ему выдается выписка из реестра обязательств банка перед вкладчиками с указанием размера возмещения по его вкладам. В случае несогласия с размером возмещения вкладчику предлагается получить сумму возмещения, указанную в реестре, и представить в АСВ заявление о несогласии с размером возмещения с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований. Заявление и документы будут направлены в банк, который в течение 10 дней со дня их получения обязан сообщить Агентству о результатах их рассмотрения.

Организации и индивидуальные предприниматели В отличие от физических лиц, с юридическими дело обстоит сложнее, так как их вклады не попадают под категорию "застрахованных", но это еще не значит, что ООО и ИП останутся без денег. Выплаты по своим вкладам они получат во время ликвидации банковских активов.

Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ 8-800-200-08-05, а также на сайте АСВ в разделе "Страхование вкладов/Страховые случаи".

Оксана Загребнева