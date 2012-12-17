Правительство направило в Госдуму поправки в закон об ОСАГО

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство России направило в Госдуму законопроект о внесении в законы "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и "Об организации страхового дела в РФ" изменений, увеличивающих лимиты выплат пострадавшим в авариях. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

"Законопроект направлен на повышение эффективности защиты прав потерпевших при возмещении вреда, причинённого их жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных средств иными лицами, а также на уточнение полномочий органа страхового надзора по выдаче предписаний субъектам страхового дела и устранение излишних административных барьеров при лицензировании страховой деятельности"- говорится в пояснении к документу.

Законопроект предусматривает поэтапное увеличение страховых сумм, в пределах которых страховщик возмещает вред, причиненный жизни, здоровью потерпевшего со 160 тысяч рублей до 500 тысяч рублей на каждого потерпевшего, в части возмещения вреда, причинённого имуществу со 120 тысяч рублей до 400 тысяч рублей на каждого потерпевшего. При этом возможен выбор способа возмещения вреда – в натуральной форме путём выдачи направления на ремонт либо в денежной форме.

Также предлагается увеличить в два раза (до 50 тысяч рублей) максимальные выплаты в случае оформления ДТП без участия полицейских и установить лимит выплаты по европротоколу в 400 тысяч рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при условии предоставления страховщику фото- или видеоматериалов с фиксацией местоположения транспортных средств.

Кроме того, законопроект предусматривает создание условий для ценовой конкуренции на рынке ОСАГО. Так, у страховщиков может появиться право применять самостоятельно разработанные страховые тарифы в пределах максимальных и минимальных уровней, устанавливаемых правительством РФ.

Ранее сообщалось, что стоимость полиса ОСАГО в связи с планируемыми изменениями может возрасти до 3 тысяч рублей.