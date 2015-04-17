Каждого пассажира пригородных электричек застрахуют на 4 млн рублей

Фото: ТАСС/Елена Пальм

"Центральная пригородная пассажирская компания" объявила конкурс на страхование каждого пассажира на 4 миллиона 48 тысяч рублей в 2015–2016 годах, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в транспортном комплексе.

Речь идет о страховании жизни, здоровья и имущества.

В целом ЦППК планирует потратить около 44,5 миллионов рублей. Уточняется, что речь идет о страховании пассажиров Москвы, Московской, Владимирской, Тверской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, и Тульской областей.

Общий максимальный размер страховой премии определяется исходя из количества пассажиров, перевезенных в 2014 году. По данным ЦППК, услугами компании в прошлом году воспользовались 596 миллиона пассажиров.

ОАО "Центральная ППК" – российская пригородная пассажирская компания. Ее доля в пригородных пассажирских перевозках в Московском железнодорожном узле составляет более 80 процентов.