Иностранцы смогут оформить полисы медстрахования через отделения почты

Фото: ИТАР-ТАСС

Иностранные граждане смогут оформить полис добровольного медицинского страхования в почтовых отделениях. Проект запущен в 35 филиалах Почты России, расположенных в крупнейших регионах, таких как Московская, Новосибирская, Ростовская и Челябинская области, Пермский край, Республика Татарстан.

"Воспользоваться новой услугой может любой иностранный гражданин в возрасте от 18 до 65 лет. Страховое покрытие также предусматривает компенсацию расходов на проведение диагностических исследований, оперативных вмешательств, а также назначенных лекарственных средств", - рассказали в пресс-службе ФГУП "Почта России".

Согласно сообщению, новый страховой продукт позволяет компенсировать расходы на лечение при различных травмах, ожогах, обморожениях, отравлениях и репатриации. Максимальная сумма страхового покрытия составляет 100 тысяч рублей, при стоимости полиса всего 599 рублей за 3 месяца.

Оформить полис добровольного медицинского страхования можно через оператора почтовой связи за несколько минут. Для этого нужно предоставить миграционную карту страхователя. Страховая защита начинает действовать через 5 дней после оформления полиса.