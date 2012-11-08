Стоимость полиса ОСАГО может возрасти до трех тысяч рублей

"Экономика": стоимость ОСАГО может вырасти до трех тысяч рублей

Стоимость полиса ОСАГО в ближайшее время может возрасти до трех тысяч рублей. Госдума до конца года может рассмотреть поправки в закон о обязательном автостраховании гражданской ответственности, которые регламентируют увеличение цены полиса.

Изменения в законе также предполагают увеличение максимальной суммы страховых выплат по причинению вреда имуществу. Сейчас владелец может получить до 120 тысяч рублей, и когда речь идет о дорогих автомобилях, ОСАГО зачастую не покрывает расходы владельца транспортного средства на ремонт машины. Через год планируется увеличить лимит выплат по причинению вреда здоровью и жизни - со 160 до 500 тысяч рублей.

Сейчас базовый тариф для легковых автомобилей физических лиц составляет 1980 рублей. Специалисты в области автострахования уверены, что после принятия поправок цена полиса увеличится на 50-70%. Таким образом, самый дешевый полис ОСАГО будет стоить около трех тысяч рублей. Сейчас для опытного и дисциплинированного водителя Ford Focus с мощностью двигателя 120 лошадиных сил полис ОСАГО стоит 4752 рубля. Если тариф вырастет на 50%, то стоимость полиса увеличится до 7128 рублей.

Страховые компании используют при расчете стоимости полиса так называемый "понижающий" коэффициент. Это означает, что каждый год, если у водителя не было страховых случаев (и он не становился виновником ДТП), цена полиса в следующем году для него будет ниже примерно на 5% при страховании в той же компании. В случае, если автовладелец становился виновником ДТП, за полис ему придется выложить намного больше, чем в предыдущем году.

Чтобы граждане привыкли к новым расценкам, планируется установить на 3-4 года тарифный коридор, то есть установить минимальную и максимальную границу тарифа. Водители смогут выбрать тариф подешевле, а страховщики будут стараться предложить полис подороже.

Также изменения коснутся лимита выплат при оформлении по европротоколу. Так называется упрощенная схема регистрации ДТП без участия сотрудника ГИБДД. Пока новая система регистрации аварий действует в качестве эксперимента в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Страховые компании с недоверием относятся к инициативе Госдумы. Представители крупнейших страховых компаний уверены, что в случае увеличения выплат по европротоколу увеличится и число желающих подзаработать на мошеннических схемах.