05 октября 2016, 17:57

Экономика

М24.ru покажет, как работают страховые компании

6 октября, в День российского страховщика, в пресс-центре Агентства "Москва" состоится пресс-конференция "Рынок страхования в России". Прямая трансляция будет на этой странице, начало в 13:00.

Речь пойдет о финансовой грамотности москвичей, работе страховых компаний, ремонте и заключении договоров в ОСАГО. Собравшиеся также узнают, сказались ли санкции на страховании, и какая модель страхования жилья от чрезвычайных случаев появится в России. Об этом расскажут:

  • президент Национальной перестраховочной компании Николай Галушин;
  • исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев;
  • заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов;
  • председатель комитета по страхованию жизни ВСС Максим Чернин;
  • начальник управления контроля и организации страховых и компенсационных выплат Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Валерий Карпов.

