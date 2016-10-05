М24.ru покажет, как работают страховые компании

6 октября, в День российского страховщика, в пресс-центре Агентства "Москва" состоится пресс-конференция "Рынок страхования в России". Прямая трансляция будет на этой странице, начало в 13:00.

Речь пойдет о финансовой грамотности москвичей, работе страховых компаний, ремонте и заключении договоров в ОСАГО. Собравшиеся также узнают, сказались ли санкции на страховании, и какая модель страхования жилья от чрезвычайных случаев появится в России. Об этом расскажут: