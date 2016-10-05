М24.ru покажет, как работают страховые компании

6 октября, в День российского страховщика, в пресс-центре Агентства "Москва" состоится пресс-конференция "Рынок страхования в России". Прямая трансляция будет на этой странице, начало в 13:00.
Речь пойдет о финансовой грамотности москвичей, работе страховых компаний, ремонте и заключении договоров в ОСАГО. Собравшиеся также узнают, сказались ли санкции на страховании, и какая модель страхования жилья от чрезвычайных случаев появится в России. Об этом расскажут:
- президент Национальной перестраховочной компании Николай Галушин;
- исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев;
- заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов;
- председатель комитета по страхованию жизни ВСС Максим Чернин;
- начальник управления контроля и организации страховых и компенсационных выплат Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Валерий Карпов.