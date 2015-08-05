Сегодня в СМИ: нотариальные завещания и новые сборы за проезд

Фото: m24.ru

Российский процессор "Эльбрус" будут ставить на компьютеры Kraftway

Российский производитель компьютеров и серверов Kraftway будет выпускать продукцию на отечественном микропроцессоре "Эльбрус", сообщает газета "Ведомости".

Первая опытная партия будет запущена осенью 2015 года, а в серийное производство компьютеры пойдут в начале 2016 года.

Переговоры о производстве компьютеров на базе "Эльбруса" компания ведет с производителем этого процессора – Московским центром SPARC-технологий (МЦСТ).

Водители фур будут платить за проезд по региональным дорогам

"Ростех" и правительство Московской области подписали соглашение, которое предполагает создание системы взимания платы с грузовиков, использующих дороги регионального и межмуниципального значения, сообщает газета "Ведомости".

По словам руководителя Росавтодора Романа Старовойта водители, чтобы сэкономить, будут выбирать вместо федеральных региональные трассы, а значит, от фур может пострадать инфраструктура регионов. "Чтобы этого не допустить, регионы также могут ввести плату для тяжелых грузовиков", - сказал он.

Тарифы по страхованию от несчастных случаев на производстве признали избыточными

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил обсудить изменение тарифа сборов по страхованию от несчастных случаев на производстве, пишет "Коммерсантъ".

Как сообщил на совещании замминистра финансов Сергей Шаталов, этот вид тарифа сейчас несколько завышен и по нему ежегодно формируется профицит.

Банки стали чаще выдавать автокредиты

Российские банки нарастили объем автокредитов в июне, передает "Коммерсантъ".

Несмотря на рост выдач, совокупный объем портфелей автокредитов в июне, напротив, ускорил сокращение. По словам банкиров, это следствие окончания кредитов, выданных банками во второй половине 2013 года.

Как Россия справляется с замещением импорта после введения продовольственного эмбарго

Со дня введения продуктового эмбарго прошел год. "Российская газета" выяснила, как производители справляются с замещением импорта.

Например, в стране сократилось потребление мяса, снижается производство молока, но увеличено кредитование фермеров.

Нотариусы будут оформлять завещания под запись

Нотариальные конторы будут оформлять завещания под видеозапись, пишет "Российская газета".

Видеофайл будет прилагаться к завещанию. Благодаря картинке из прошлого все наследники смогут увидеть, что их родственник подписывал документы твердой рукой и явно был в своем уме.