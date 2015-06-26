Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня 2015, 04:44

Наука

Москвичка умерла в кабинете стоматолога после обезболивающего укола

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Москвичка скончалась после инъекции обезболивающего препарата "Ультракаин" в кабинете стоматолога, сообщает пресс-служба столичного управления СКР.

Женщина обратилась в платную стоматологическую клинику на Мичуринском проспекте, чтобы удалить зуб. После того, как ей сделали обезболивающий укол, женщина почувствовала себя плохо. Сотрудники клиники вызвали скорую помощь, однако пациентка скончалась еще до приезда врачей.

По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет принято процессуальное решение.

Сайты по теме


стоматология следствие смерть проверка клиника укол чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика