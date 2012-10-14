Ракетный крейсер ВМС США столкнулся с атомной подводной лодкой

Фото: ИТАР-ТАСС

У побережья США произошла авария: атомная подводная лодка Montpelier и ракетный крейсер San Jacinto военно-морских сил США столкнулись в ходе плановых учений, передает РИА Новости.

Инцидент произошел 13 октября около 15:30 по местному времени (23:30 мск). Как стало известно, команда крейсера первой увидела перископ подлодки, однако совершить маневр расхождения суда не успели.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, оба корабля остались на плаву. Пока известно, что крейсер получил повреждения обтекателя гидролокационной станции.

Кто виноват в нештатной ситуации, предстоит разобраться руководству ВМС США.

Напомним, последний раз подобный инцидент имел место весной 2012 года. 17 мая в Тихом океане столкнулись десантный корабль военно-морских сил США Essex и танкер Yukon. Корабль должен был подойти к танкеру для дозаправки, однако в результате неисправности рулевого управления Essex врезался в топливозаправщик.

В результате оба судна получили значительные повреждения, никто из экипажа не пострадал.