Что мы будем носить через год: семинар о трендах весны-лета 2016 на Неделе моды

27 марта в пресс-центре Московской недели моды в Гостином дворе пройдет семинар по теме "Модные тенденции SS 2016".

На мероприятии речь пойдет о присутствующих в на российском рынке модных трендах. В беседе примет участие основатель тренд-бюро Trendsqiure Ксения Лери. У гостей будет возможность задать вопросы о моде и стиле, а также получить практические рекомендации специалистов.

Первая Неделя высокой моды в Москве состоялась в 1994 году. Это было уникальное для России того времени событие. С 2003 года мероприятие проводится два раза в год – в конце марта и в конце октября. Каждый день в течение одной недели проходят модные показы ведущих дизайнеров России и пресс-конференции с представителями мировых брендов. Программу этого года смотрите здесь.

