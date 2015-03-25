Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта 2015, 12:56

Культура

Что мы будем носить через год: семинар о трендах весны-лета 2016 на Неделе моды

Фото: M24.ru/Юлия Телегина

27 марта в пресс-центре Московской недели моды в Гостином дворе пройдет семинар по теме "Модные тенденции SS 2016".

На мероприятии речь пойдет о присутствующих в на российском рынке модных трендах. В беседе примет участие основатель тренд-бюро Trendsqiure Ксения Лери. У гостей будет возможность задать вопросы о моде и стиле, а также получить практические рекомендации специалистов.

Первая Неделя высокой моды в Москве состоялась в 1994 году. Это было уникальное для России того времени событие. С 2003 года мероприятие проводится два раза в год – в конце марта и в конце октября. Каждый день в течение одной недели проходят модные показы ведущих дизайнеров России и пресс-конференции с представителями мировых брендов. Программу этого года смотрите здесь.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице 27 марта в 13.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 27 марта в 13.00
  • Что: беседа о моде
  • Кто: Ксения Лери
  • Кому смотреть: тем, кто в тренде

Сюжеты: Лекции на M24.ru: смотрите скоро , Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
стиль Неделя моды дизайнер прямые трансляции Гостинный двор Мослекторий смотреть онлайн на m24.ru стилист бренд тренд Trendsqiure

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика