Шторм "Святой Иуда" добрался до европейской части России

Зародившийся на юге Великобритании шторм "Святой Иуда" пронесся по странам северо-западной и северо-восточной Европы и прорвался в Россию.
В Кингисеппском и Сланцевском районах Ленинградской области из-за разгула стихии оказались обесточенными 13 населенных пунктов, в которых проживают 1,5 тысячи человек. По последним данным, подачу электроснабжения в этих районов пока не восстановили.
Ранее было объявлено штормовое предупреждение в Санкт-Петербурге и на российской части побережья Финского залива. Накануне говорилось, что городу угрожает наводнение, однако во вторник в МЧС заявили, что эта опасность миновала, хотя спуски в Неве в черте города городе подтоплены. Во вторник утром Петербург начал отгораживаться от поднимающейся воды - специалисты начали опускать затворы судопропускных сооружений дамбы. Уровень воды в дельте Невы во вторник по состоянию на 11.00 мск превысил норму на 75 сантиметров. Навигация через дамбу приостановлена.
В Новгородской области из-за штормового ветра нарушилось электроснабжение в шести районах. Без света остались почти 1,5 тысячи человек в Батецком, Крестецком, Любытинском, Окуловском, Солецком и Чудовском районах.
Непогода "зацепила" и Псковскую область, где без электричества остались почти 360 населенных пунктов, где проживают 6,6 тысячи человек. Во Пскове и области введен режим чрезвычайной ситуации.
Пострадали и соседние с российским Северо-Западом балтийские страны. Ранним утром 29 октября "Святой Иуда" добрался до Эстонии, где без света оказалось более 50 тысяч домохозяйств. В Латвии из-за шторма были обесточены города Вентспилс, Кулдига и Талси, где в общей сложности проживают 68 тысяч человек.
Вместе с тем Москву шторм обойдет стороной - после Петербурга он направится на северо-восток в сторону Вологодской и Архангельской областей. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" сообщил главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.
История вопросаШторм "Святой Иуда" обрушился на Британские острова в ночь на понедельник, прошелся и по другим странам, унеся жизни 13 человек. Пять из них погибли в Великобтритании, шесть - в Германии, один человек в Дании и еще один - в Нидерландах.
В Великобритании без света остались 600 тысяч человек, там был зафиксирован ураганный ветер скоростью 44 метра в секунду. Остановилась работа атомной электростанции в графстве Кент. Метро в Лондоне работало с перебоями, железнодорожные компании закрыли движение по ряду маршрутов, другие поезда следовали с большими интервалами. Многие мосты и автомагистрали были закрыты, на дорогах из-за рухнувших деревьев и подтоплений возникали пробки.
Авиапассажирам также пришлось столкнуться с проблемами. Около 130 рейсов были отменены в столичном аэропорту Хитроу и в других аэропортах. Многие вылеты задерживались.
Шторм назван шторм в честь святого Иуды, почитаемого в Британии как заступник несчастных. Специалисты считают, что по силе "Иуду" можно сравнить с Великим штормом 1987 года, когда от стихии погибли 22 человека.