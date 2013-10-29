Шторм "Святой Иуда" добрался до европейской части России

Шторм "Святой Иуда" пришел в европейскую часть России

Зародившийся на юге Великобритании шторм "Святой Иуда" пронесся по странам северо-западной и северо-восточной Европы и прорвался в Россию.

В Кингисеппском и Сланцевском районах Ленинградской области из-за разгула стихии оказались обесточенными 13 населенных пунктов, в которых проживают 1,5 тысячи человек. По последним данным, подачу электроснабжения в этих районов пока не восстановили.

Ранее было объявлено штормовое предупреждение в Санкт-Петербурге и на российской части побережья Финского залива. Накануне говорилось, что городу угрожает наводнение, однако во вторник в МЧС заявили, что эта опасность миновала, хотя спуски в Неве в черте города городе подтоплены. Во вторник утром Петербург начал отгораживаться от поднимающейся воды - специалисты начали опускать затворы судопропускных сооружений дамбы. Уровень воды в дельте Невы во вторник по состоянию на 11.00 мск превысил норму на 75 сантиметров. Навигация через дамбу приостановлена.

В Новгородской области из-за штормового ветра нарушилось электроснабжение в шести районах. Без света остались почти 1,5 тысячи человек в Батецком, Крестецком, Любытинском, Окуловском, Солецком и Чудовском районах.

Непогода "зацепила" и Псковскую область, где без электричества остались почти 360 населенных пунктов, где проживают 6,6 тысячи человек. Во Пскове и области введен режим чрезвычайной ситуации.

Пострадали и соседние с российским Северо-Западом балтийские страны. Ранним утром 29 октября "Святой Иуда" добрался до Эстонии, где без света оказалось более 50 тысяч домохозяйств. В Латвии из-за шторма были обесточены города Вентспилс, Кулдига и Талси, где в общей сложности проживают 68 тысяч человек.

Вместе с тем Москву шторм обойдет стороной - после Петербурга он направится на северо-восток в сторону Вологодской и Архангельской областей. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" сообщил главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.