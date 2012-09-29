В подмосковных районах восстановлена подача электричества

Фото: ИТАР-ТАСС

В подмосковных районах, пострадавших от непогоды вечером в пятницу, завершены восстановительные работы. Подача электроснабжения полностью возобновлена.

"По состоянию на 14.00 29 сентября, в Подмосковье завершены работы по восстановлению электроснабжения в районах,пострадавших от непогоды", - говорится в сообщении пресс-службы областного главка МЧС.

Напомним, вечером 28 сентября с 20.30 произошло частичное отключение электроэнергии в нескольких районах Московской области. Причиной этого стало резкое ухудшение погодных условий в регионе - штормовой ветер и ливни.

Нарушения в электроснабжении коснулись населенных пунктов девяти районов: Одинцовского, Щелковского, Ногинского, Клинского, Шаховского, Наро-Фоминского, Воскресенского, а также Звенигорода и Домодедово. Большая часть пострадавших районов была подключена к электроснабжению еще ночью, последние работы, по данным ведомства, завершились к 14.00 субботы.

Напомним, что штормовое предупреждение было объявлено в столичном регионе в пятницу днем. Из-за резкой смены атмосферных фронтов (рекордное для сентября тепло сменилось похолоданием) на город обрушился сильный ветер с ливнями. В столице ветром были поломаны несколько десятков деревьев.