Средняя взятка в России достигла 60 000 рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Средний размер взятки по экономическим преступлениям превышает один миллион рублей. Общая сумма ущерба по всем коррупционным преступлениям за 2012 год составила свыше 14 миллиардов рублей.

"Сумма средней взятки по России сейчас составляет порядка 60 тысяч рублей. Средняя взятка, которую выявляет центральный аппарат ГУЭБиПК, зашкаливает за 1 миллион рублей", – передает РИА Новости слова заместителя начальника ГУЭБиПК МВД России Сергея Солопова.

Всего за 9 месяцев 2012 года сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявили более 45 тысяч преступлений коррупционной направленности, 8 тысяч должностных лиц привлекли к уголовной ответственности.

Солопов сообщил, что с сентября прошлого года пресечена преступная деятельность 25 депутатов различных уровней, пяти региональных министров, 48 глав районов, 17 глав муниципальных образований и 15 руководителей территориальных органов власти.