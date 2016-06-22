Москвичи съедают около 5 килограммов мороженого за год

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

Москвичи потребляют около 5 килограммов мороженого в год, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Это вдвое больше, чем в среднем по стране.

"Наверное, москвичи среди всех россиян самые сладкоежки, в год потребляют порядка 5 килограммов мороженого, если в среднем учесть, что по России эта цифра где-то 2,5 килограмма", – цитирует его слова РИА Новости.

По словам главы ведомства, Россия занимает второе место в мире по потреблению мороженого, уступив США и опережая Китай.

Напомним, С 24 июня по 10 июля в столице пройдет фестиваль "Московское мороженое". Москвичи смогут попробовать более 150 видов мороженого от 30 производителей из разных регионов России.

Помимо традиционных пломбира и крем-брюле, посетителям фестиваля предложат мороженое из халвы, помидоров, картошки, зеленого чая, японское рисовое мороженое "мочи", сорбет на основе козьего молока с мягким домашним сыром, сладко-соленое мороженое с беконом.