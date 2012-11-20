Более тысячи московских пар поженятся в день 12.12.12

Фото: ИТАР-ТАСС

Дата 12.12.12 привлекла влюбленных людей. По интересному совпадению, в этот день планируют пожениться 1012 московских пар.

Красивая дата, выпавшая в этом году на День Конституции Российской Федерации, побудила женихов и невест заключить брак в непривычный для свадьбы день - в среду. Количество запланированных браков более характерно для пятницы или субботы, отмечает столичное управление ЗАГС.

Отметим, что тройные сочетания даты составляют с 1 января 2001 года. Но интерес к "нумерологическим" бракам у москвичей появился не сразу. Так, 3 марта 2013 года и 4 апреля 2014 года в Москве не было зарегистрировано ни одного брака, несмотря на рабочие для ЗАГСов дни.

Мода на свадьбы в "тройные даты" возникла только в 2007 году. Как известно, семерку принято считать "счастливым" числом, кроме того, в тот год 7 августа выпало на субботу. В итоге 07.07.07 было зарегистрировано рекордное для таких дат число браков - 1678.

Однако, в противовес мнению поклонников нумерологии, "магическое" сочетание цифр не дает гарантию на долгую и счастливую семейную жизнь. Более того, среди таких браков отмечается повышенный процент расторжения.

Наибольшая доля семей распалась после "нумерологической" женитьбы 2 февраля 2002 года: 37,8 процента от всех браков в этот день. А по количественным показателям лидирует как раз самая популярная дата - после женитьбы 7 августа 2007 года развелись 367 пар.