Москвичи чаще всего вызывают пожарную службу в апреле и марте

Чаще всего москвичи вызывают пожарную службу в апреле и марте, говорится в статистике городского департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, опубликованной на портале открытых данных столичного правительства.
Так, в 2015 году в апреле горожане вызывали пожарных 7671 раз и 6092 раз в марте. Всего на на апрель и март пришлось более 13,7 тысяч вызовов.
Реже всего москвичи обращались к пожарным службам летом. За три месяца - более 13,2 тысяч.
Чаще других вызовы совершали жители Восточного округа - более 5,26 тысяч. Почти такой же результат у Южного округа - более 5,2 тысяч обращений. В середине списка оказался Центральный округ столицы.
Самый низкий показатель в ТиНАО - 2,8 тысяч.
Портал открытых данныхПортал открытых данных – это электронный справочник Москвы, достоверный источник информации по инфраструктуре города. Для удобства пользователей наборы данных публикуются в табличном виде и при наличии геопривязки дублируются на карте города.
Портал обобщает данные более чем о 315 тысячах городских объектов: учреждениях социальной сферы, объектах досуга и отдыха и многих других. Проект, стартовавший 29 января 2013 года, стал первой подобной площадкой в России.
Информация разделена по 23 категориям, в числе которых: образование, выборы, здравоохранение, торговля и другие.
Накануне на портале открытых данных Москвы появилась возможность оценивать датасеты, создавая, таким образом, "рейтинг полезности". Оценку набору данных может присудить любой желающий.
Оценивается функционал по пятибалльной системе. Результат и число проголосовавших также видны любому посетителю страницы в правом верхнем углу.
В дальнейшем разработчики смогут ориентироваться на рейтинг полезности, чтобы определить, какой именно информации и возможностей не хватает их потенциальной аудитории.