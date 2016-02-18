Москвичи предпочитают жениться летом, а разводиться – осенью

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

По итогам 2015 года, чаще всего москвичи женятся летом, в то время, как разводятся в октябре. При этом, за последние пять лет пик разводов пришелся на март 2011 года. Такие выводы можно сделать исходя из статистики браков и разводов, которая появилась на городском портале открытых данных.

Пик браков приходится на август 2013 года, когда в московские отделения ЗАГСов было подано почти 14 тысяч заявлений. В прошлом году наиболее популярными месяцами для женитьбы стали июль и август: за этот период, в общей сложности, жители столицы подали около 25 тысяч заявлений. Следующим по популярности месяцем идет сентябрь.

Разводятся граждане гораздо реже. В 2015 году больше всего заявлений о разводе было подано в октябре: их сумма равна 3 946, что на 546 заявлений меньше, по сравнению с пиковым периодом последних пяти лет.

Напомним, в 2014 году жители столицы зарегистрировали рекордное количество браков за последние двадцать пять-тридцать лет.