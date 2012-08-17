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Спорт

17 августа 2012, 17:48

Московские спортсмены завоевали 24 золотых медали в Лондоне-2012

статистика Москомспорт золото москвичи спорт

ИТАР-ТАСС

Московские спортсмены на Олимпиаде выступили очень успешно, отчитался на оперативном совещании у мэра Москвы Сергея Собянина руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы Алексей Воробьев.

На Олимпийских играх в Лондоне приняли участие 149 спортсменов из Москвы. Это составляет 34% от общего состава российской команды и на 4% больше, чем в Пекине-2008.
Москвичи выступили в 29 видах спорта, завоевав медали в 14 из них.

Золото Олимпийских игр удалось выиграть 24-м лучшим столичным спортсменам. Среди них Евгения Канаева, Иван Ухов, Анна Чичерова, Алия Мустафина и многие другие выдающиеся атлеты.

Всего москвичам вручено 57 медалей разного достоинства в личном и командном зачете: 24 золотых, 17 серебряных и 16 бронзовых. Это составляет более 37% от общего количества завоеванных россиянами в Лондоне наград.

Глава Москомспорта также отметил, что 1 сентября 2012 года в рамках поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина в московских школах пройдет олимпийский урок, в котором примут участие как победители Лондона-2012, так и олимпийские чемпионы прошлых лет.

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