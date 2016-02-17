В 2015 году москвичи стали есть больше жирной и сладкой пищи

Фото: ТАСС/YAY/Mariusz Kaldon

В 2015 году жители столицы питались более калорийно, чем в предыдущем, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГБУ "Аналитический центр".

В частности, увеличился объем потребления маргарина (на 96,9 процента), сливочного и иных животных масел (на 88,5 процента), сыров (на 68,95 процента), мяса (на 48,9 процента).

Также в столице стали больше употреблять сахара (на 32,9 процента) и кондитерских изделий, включая шоколад (на 10,1 процента). По данным Аналитического центра, больше всего в 2015 году в Москве продано сахара (1,6 миллиона тонн), а также кондитерских изделий и шоколада (438 тысяч тонн).

В то же время специалисты отмечают сокращение в рационе москвичей доли рыбы (на 48,8 процента), мясных консервов (на 23,2 процента), колбасных изделий (на 14,3 процента), макаронных изделий (на 6,1 процента) и питьевого молока (на 4,3 процента).