Московские подростки стали намного реже заболевать ВИЧ

Фото: ИТАР-ТАСС

Заболеваемость ВИЧ среди столичных подростков в возрасте от 14 до 18 лет за последние 10 лет уменьшилась примерно в 20 раз. Такие цифры привел глава столичного городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус.

"Молодежь знает о ВИЧ-инфекции, - передают слова Мазуса РИА Новости, - в последнее время чаще выявляются случаи заболевания в старшей возрастной группе - среди людей старше 30 лет".

В настоящее время в Москве насчитывается около 40 тысяч ВИЧ-инфицированных резидентов, среди них примерно 7 тысяч больны СПИДом. Это в десять раз меньше, чем в столице США и в два раза меньше, чем в Париже.

По мнению Мазуса, люди стали меньше бояться ВИЧ-инфекции из-за успехов мировой медицины. Сейчас ВИЧ-инфицированные могут вести полноценный образ жизни на протяжении многих десятилетий.