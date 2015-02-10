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Москва 24

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10 февраля, 13:21

Олимпиада и Севастополь: как москвичи называли своих детей в прошлом году

статистика имена ЗАГС популярность

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Среди самых необычных имен, которыми москвичи называли своих детей в 2014 году, встречается Олимпиада, Севастополь, Джаз и Византия, сообщила журналистам начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.

По словам Муравьевой, количество новорожденных, названных Олимпиадами, несоизмеримо с бумом начала 80-х годов. "В прошлом году девочек называли Олимпиадами, но это были единичные случаи", - передает корреспондент M24.ru.

Также в прошлом году москвичи называли детей Рассвет, Сила и Луна. При этом имя Александр вернулось на первое место по популярности среди новорожденных. Добавим, что в прошлом году имя Александр утратило лидерство впервые с 1990-х годов прошлого века. В десятку также вошли Максим, Артем, Михаил, Иван, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Андрей и Егор, передает корреспондент M24.ru

Среди женских имен лидирует имя София. Кроме того, популярны Мария, Анастасия, Анна, Елизавета, Виктория, Дарья, Полина, Варвара и Алиса. Причем имя Алиса вошло в 10 самых популярных впервые за время ведения подобной статистики.

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Среди мусульманских имен в Москве самые популярными оказались Амир (так назвали 248 детей) и Амина (418 детей).

Напомним, в первую десятку наиболее популярных имен столичных девочек в 2013 году вошли Софья, Мария, Анастасия, Анна, Дарья, Виктория, Елизавета, Варвара, Полина и Алиса. Самым популярными мужскими именами в минувшем году в Москве стали Артем, Александр, Максим, Иван, Михаил, Денис, Дмитрий, Кирилл, Андрей и Егор.

Милана, Ева, Злата, Мирослава, Камилла, Элина и Эмилия входили в топ-50 имен, которые московские родители дают в последнее время своим дочерям. Что касается сыновей, то в аналогичном мужском списке значились Марк, Глеб, Лев, Елисей и Матвей.

Добавим, что в прошлом году 9,4 тысячи москвичей поменяли имя. Это на 385 человек больше, чем годом ранее

Сюжет: Тренды города: все, что волнует столицу

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