В 2013 году было оформлено почти 600 тысяч таможенных деклараций

Фото: ИТАР-ТАСС

Почти 600 тысяч таможенных деклараций было оформлено в 2013 году.

Об этом заявил и.о. начальника столичной таможни Александр Дуров.

Он уточнил, что по объему декларирования крупнейшей по управлению является московская областная таможня - 596 тысяч 900 таможенных деклараций.

Так, на эту таможню приходится более 42% всего декларационного массива 2013 года.

При этом наиболее предпочтительными для перевозчиков являются федеральные трассы Москва-Киев и Москва-Харьков.