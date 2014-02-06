В 2013 году было оформлено почти 600 тысяч таможенных деклараций

Фото: ИТАР-ТАСС
Почти 600 тысяч таможенных деклараций было оформлено в 2013 году.
Об этом заявил и.о. начальника столичной таможни Александр Дуров.
Он уточнил, что по объему декларирования крупнейшей по управлению является московская областная таможня - 596 тысяч 900 таможенных деклараций.
Так, на эту таможню приходится более 42% всего декларационного массива 2013 года.
При этом наиболее предпочтительными для перевозчиков являются федеральные трассы Москва-Киев и Москва-Харьков.