Минимальный набор продуктов в Москве подорожал на 1% в феврале

Фото: m24.ru/Михаил Почуев

Стоимость минимального набора продуктов питания в феврале выросла на 1 процент и составила 4,35 тысячи рублей. Это следует из материалов, опубликованных на сайте Росстата. С начала года она выросла на 2,7 процента.

По данным Росстата, стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце февраля составила 3,65 тысячи рублей и за месяц выросла на 0,6 процента (с начала года – на 2,1 процента).

В состав фиксированного набора потребительских товаров и услуг включены: 30 видов продовольственных товаров, 41 непродовольственный товар и 12 платных услуг.

Стоимость продуктов будет расти – эксперты

Телеканал Москва 24 ранее сообщал, что эксперты прогнозируют рост цен на продукты в ближайшие месяцы. Возможно небольшое снижение стоимости свинины и птицы – до 3 процентов. Говядина, наоборот, за последний год подорожала на 10 процентов и в дальнейшем цена на нее будет только расти. Сильнее всего подорожала рыба – на 23 процента. Рост цен на плодоовощную продукцию может составить от 5 до 10 процентов. К лету на 15 процентов может подорожать шоколад