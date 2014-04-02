Подсветку на 20 зданиях Москвы включат в рамках акции "Зажги синим"

Акция "Зажги синим" привлечет внимание к аутизму в России - Капков

Во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма 2 апреля Москва присоединится к акции "Зажги синим". В рамках мероприятия в синий "окрасятся" "дома-книжки" и высотные жилые дома на Новом Арбате, а также здания на улицах Тверская и 1-ая Тверская-Ямская. Всего окрасят почти 20 зданий, сообщил глава столичного департамента культуры Сергей Капков.

Акция в поддержку людей с аутизмом впервые пройдет в таком масштабе. В прошлом году подсветили пять-шесть домов, сообщает телеканал "Москва 24".

Синим цветом загорятся Гоголь-центр, Манеж, театр "Современник", Московский дом фотографии и другие здания. Подобные акции с 2008 года проводят по всему миру. Подсвечивают, например, пирамиды в Египте и небоскребы в Нью-Йорке.

По словам Капкова, акцию поддержали различные учреждения культуры.

"Эта акция, мы надеемся, привлечет внимание к проблеме аутизма", - сказал Капков.

Он добавил, что в столице планируют вести статистику больных аутизмом.

"В Москве нет статистики по аутизму, и мы уже это обсуждали и договаривались отдельно встретиться и с департаментом соцзащиты и с департаментом здравоохранения, и начать вести эту статистику", - подчеркнул Капков.