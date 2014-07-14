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Спорт

14 июля 2014, 19:31

Количество стадионов на ЧМ-2018 в России может быть сокращено до 10

стадионы Чемпионат мира по футболу 2018 Зепп Блаттер

Фото: ИТАР-ТАСС

Количество стадионов, которые примут матчи финального турнира чемпионата мира по футболу 2018 года в России, может быть сокращено до десяти, заявил президент ФИФА Зепп Блаттер.

"Теперь мы смотрим в направлении 2018 года и думаем над тем, какое количество стадионов идеальное. Со следующим чемпионатом мира проблем быть не должно, потому что это футбольная страна. В сентябре мы проведем ряд встреч с оргкомитетом и посмотрим, стоит ли оставить 12 стадионов или сократить их количество до 10", - передает слова главы ФИФА Р-Спорт.

Напомним, что финальный турнир ЧМ-2018 пройдет с 8 июня по 8 июля 2018 года. Предполагается, что матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Матчи мирового первенства в Бразилии проходили на 12 стадионах. "Этот Кубок мира был исключительным. ЧМ-2014 задал высокую планку следующему турниру", - сказал Блаттер журналистам.

В свою очередь, министр спорта России Виталий Мутко заявил, что разговоры о сокращении стадионов преждевременны.

"Говорить о том, что количество стадионов будет сокращено и какое-то решение принято, рано. Думаю, ФИФА рассматривает такой вариант с целью оптимизации. Мы будем встречаться и обсуждать все организационные вопросы. Время для принятия решения есть. Торопиться не нужно", - сказал Мутко. При этом министр спорта не стал уточнять, когда должно быть принято окончательное решение.

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