Три тысячи камер и другие факты о подготовке "Лужников" к ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

Около 3 тысяч камер видеонаблюдения установят в "Лужниках", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сейчас на территории спорткомплекса действуют 400 таких камер. В конце февраля – начале марта рабочие приступят к монтажу еще 1400 камер на территории спорткомплекса и 1300 – на самой арене. Завершить работы по их установке планируют к лету.

По словам заммэра по градостроительной политике Марата Хуснуллина, объединенная система видеонаблюдения станет важнейшим элементом системы безопасности. Помимо нее, на территории комплекса появятся порядка 900 различных датчиков, сканеров, мониторов и детекторов.

Вместе с тем, в "Лужниках" организуют шесть КПП с 39 полосами досмотра, а также семь пешеходных КПП с 427 точками для прохода зрителей.

Хуснуллин добавил, что все основные строительные работы в "Лужниках" уже завершены – ведутся пуско-наладочные работы, монтаж инженерных систем и установка кресел на зрительских трибунах.

Монтаж зрительских трибун полностью завершат в марте. Цвет новых кресел – бордовый с золотым оттенком – москвичи выбрали путем голосования на портале "Активный гражданин". Специалисты подобрали под эту гамму девять различных оттенков, чтобы выгодно подчеркнуть общее цветовое решение чаши стадиона.

Работы по реконструкции Большой спортивной арены "Лужники" начались в 2014 году в преддверии чемпионата мира по футболу-2018. Площадку поделят на десять частей по приоритетам безопасности. Туда войдут зоны общего доступа, прессы, гостеприимства, транспортных магистралей, технические, VIP-зоны и другие. Новые трибуны расположены максимально близко к футбольному полю. В результате не остается зон плохого обзора, в которых раньше находились порядка 10 процентов сидений. Общее количество мест увеличится с 78 до 81 тысячи. Также появится еще три основных входа на арену – всего их будет 16. Помимо этого, на территории появятся центр водного плавания, художественной гимнастики, теннисный центр и ледовый дворец. Рядом со стадионом построят каток площадью более трех гектаров, а напротив – музыкальный танцующий фонтан. Каждое его включение будет сопровождаться лазерным шоу. На территории комплекса высадят деревья, цветы и кустарники, оборудуют велосипедные и беговые дорожки, установят фонтаны и лавочки, обустроят детские игровые зоны. Именно в "Лужниках" пройдет церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года и финальный матч.



О том, какие еще нововведения будут на территории "Лужников", как будет обеспечена система безопасности, как изменится ландшафт и навигация, читайте в материале m24.ru.