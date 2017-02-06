Три тысячи камер и другие факты о подготовке "Лужников" к ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин
Около 3 тысяч камер видеонаблюдения установят в "Лужниках", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Сейчас на территории спорткомплекса действуют 400 таких камер. В конце февраля – начале марта рабочие приступят к монтажу еще 1400 камер на территории спорткомплекса и 1300 – на самой арене. Завершить работы по их установке планируют к лету.
По словам заммэра по градостроительной политике Марата Хуснуллина, объединенная система видеонаблюдения станет важнейшим элементом системы безопасности. Помимо нее, на территории комплекса появятся порядка 900 различных датчиков, сканеров, мониторов и детекторов.
Вместе с тем, в "Лужниках" организуют шесть КПП с 39 полосами досмотра, а также семь пешеходных КПП с 427 точками для прохода зрителей.
Хуснуллин добавил, что все основные строительные работы в "Лужниках" уже завершены – ведутся пуско-наладочные работы, монтаж инженерных систем и установка кресел на зрительских трибунах.
Монтаж зрительских трибун полностью завершат в марте. Цвет новых кресел – бордовый с золотым оттенком – москвичи выбрали путем голосования на портале "Активный гражданин". Специалисты подобрали под эту гамму девять различных оттенков, чтобы выгодно подчеркнуть общее цветовое решение чаши стадиона.
Новые трибуны расположены максимально близко к футбольному полю. В результате не остается зон плохого обзора, в которых раньше находились порядка 10 процентов сидений. Общее количество мест увеличится с 78 до 81 тысячи. Также появится еще три основных входа на арену – всего их будет 16.
Помимо этого, на территории появятся центр водного плавания, художественной гимнастики, теннисный центр и ледовый дворец. Рядом со стадионом построят каток площадью более трех гектаров, а напротив – музыкальный танцующий фонтан. Каждое его включение будет сопровождаться лазерным шоу.
На территории комплекса высадят деревья, цветы и кустарники, оборудуют велосипедные и беговые дорожки, установят фонтаны и лавочки, обустроят детские игровые зоны.
Именно в "Лужниках" пройдет церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года и финальный матч.
