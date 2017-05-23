Теракт на стадионе в Манчестере: что известно

Взрыв произошел в британском городе Манчестер на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт певицы Арианы Гранде. Бомба сработала в фойе здания, там находилось множество посетителей. Полиция квалифицирует происшествие как террористический акт. Следователи предполагают, что взрывное устройство мог активировать террорист-смертник. Все, что известно о теракте к этой минуте – в тексте m24.ru.



.Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Peter Byrne

Что произошло

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер Арена" произошел 22 мая в 22:35 по местному времени (00:35 по Москве). Бомба сработала сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде.

Бомба сработала за пределами концертного зала в фойе. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками.

После взрыва сообщалось о 19 погибших, затем число жертв возросло до 22 человек. По данным полиции, пострадали около 50 посетителей, скорая помощь же сообщила о 59 пострадавших.

После теракта остается неизвестной судьба шестерых человек: 17-летней Клоэ Разерфорд, 19-летнего Лиам Карри, 15-летней Оливия Кэмпбелл, Кортни Бойл и ее отчима Филипа Трона, а также восьмилетней Роуз Руссос. Все они пропали без вести.

Момент взрыва попал в ролик, который снимал один из жителей города.



Вид взрывного устройства еще не установлен, однако ранения пострадавших указывают на то, что бомба могла быть начинена дополнительными поражающими элементами. Источники в городских больницах сообщили, что повреждения на раненых похожи на те, что оставляет шрапнель.

Позже рядом с местом инцидента был обнаружен подозрительный предмет. Полиция уничтожила его с помощью взрыва.

Как расследуют инцидент и ликвидируют его последствия

Полиция рассматривает версию о теракте. По данным правоохранителей, на стадионе действовал один смертник. Начальник полиции графства Большой Манчестер Иэн Хопкинс обратился к очевидцам с просьбой сообщить любые детали происшествия.

К расследованию подключили национальную контртеррористическую полицейскую сеть и британские спецслужбы.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет 23 мая заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA ("Кобра") в связи со взрывом на концерте в Манчестере. Она назвала происшествие "ужасным террористическим актом". Ожидается, что встреча начнется в 09:00 местного времени (11:00 по Москве).

Граждан попросили избегать появления в районе инцидента.

"Скорая помощь" в Манчестере попросила горожан звонить только при угрозе жизни, поскольку врачи заняты спасением пострадавших при теракте. Раненых доставили в шесть больниц Большого Манчестера.

Сами жители Манчестера предложили ночлег пострадавшим при взрыве на стадионе. К ним присоединились и близлежащие отели – там также принимают посетителей концерта на ночь бесплатно.

Посольство России в Лондоне в связи со взрывом в Великобритании опубликовало телефон для экстренных вызовов. Дипмиссия не располагает данными о пострадавших во время теракта россиянах. Оперативную информацию по инциденту можно получить по телефону: +44 (0) 7768 566 868.

Реакция властей и мировой общественности

Избирательные кампании прервали Шотландская партия и Консервативная партия во главе с премьер-министром Терезой Мэй. Чуть позже аналогичное заявление сделал лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

Американская певица Ариана Гранде, на концерте которой произошел теракт, заявила, что она сожалеет о случившемся.

Свои соболезнования Великобритании выразили лидеры Мексики, Японии, Индии, Австралии и других стран. Телеграмму Елизавете II передал лидер КНР.

В США сообщили о возможных дополнительных мерах предосторожности во время проведения массовых мероприятий после теракта в Манчестере. В министерстве внутренней безопасности Штатов добавили, что не располагают информацией об угрозах атак на музыкальных площадках.