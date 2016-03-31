Южная Корея запустит пять спутников-шпионов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Южная Корея к 2022 году собирается вывести на орбиту пять спутников-шпионов, сообщают Дни.Ру. Установленные на борту космических аппаратов фотокамеры смогут делать четкие снимки объектов на территории КНДР диаметром от 30 сантиметров на земной поверхности.

"Проект 425" был заморожен более чем на год из-за нехватки финансирования. На него требовалось 55,9 миллиона долларов, однако на тот момент выделили 1,7 миллиона долларов. Несмотря на задержку, проект будет завершен в запланированные сроки.

Как отмечается в сообщении, новые спутники позволят Южной Корее оперативно обнаруживать и отслеживать запуски Севером ракет, в том числе с мобильных установок.

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Это уже вторые подобные испытания за последние 10 дней. Пхеньян сообщил и еще об одном своем достижении в ядерной сфере: местные ученые сделали боеголовки такими маленькими, что теперь их можно ставить на баллистические ракеты.

Южные соседи в ответ стали размещать дополнительные комплексы ПВО вблизи границ. В Японии выразили протест и созвали заседание собственного Совбеза. Очередное обострение ситуации на Корейском полуострове происходит на фоне совместных учений США и Южной Кореи. Реакции от КНДР долго ждать не пришлось. Пхеньян разорвал все экономические отношения с Сеулом.